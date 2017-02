Novos alunos da UFRN devem confirmar vínculo até dia 20

Os alunos ingressantes no primeiro semestre letivo, cadastrados na primeira chamada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2017, devem assinar até segunda-feira, 20, a lista de confirmação de vínculo nas coordenações dos seus respectivos cursos. Não é permitida a confirmação de vínculo a distância ou por procuração, sendo obrigatório o comparecimento do aluno. Caso a lista não seja assinada até o prazo estabelecido em edital, o vínculo com o curso será extinto e o suplente convocado para ocupação da vaga. Outras informações constam no edital de cadastramento, disponível em www.sisu.ufrn.br.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN