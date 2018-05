Novo piso salarial dos professores deve ser aprovado na sessão de hoje da Assembleia

Crédito da foto: Assembleia Legislativa

A sessão desta quarta-feira, 23, da Assembleia Legislativa deverá aprovar a matéria do Executivo que implanta o piso salarial dos professores com reajuste de 6,81%. O projeto foi aprovado na reunião desta terça-feira, 22, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

O Executivo elaborou o projeto respeitando o acordo feito com os professores, intermediado pelo desembargador Glauber Rêgo, do Tribunal de Justiça (TJRN), para encerrar a greve em abril.

Os professores da ativa receberão o reajuste agora em maio, que deverá ser pago através de folha suplementar, e os inativos terão seus vencimentos atualizados por meio de seis parcelas, de abril (folha complementar) a setembro.

Já o valor referente ao retroativo dos meses de janeiro a março será pago em parcelas a partir de outubro.

O Governo do Estado tem encontrado enorme dificuldade para honrar os compromissos salariais com a Educação e demais categorias de servidores. Desde janeiro de 2016 que o Estado paga os salários com atraso.

A situação foi amenizada nos últimos dois meses, mas a folha continua sendo quitada com atraso. O mês de abril, por exemplo, ainda não foi concluído para a faixa de servidores que ganham acima de R$ 4 mil.

Matérias em pauta na sessão de hoje

Processo n° 1.776/2016

Projeto de lei complementar 28/2016

Mensagem n° 93/2016

Assunto: Cria o Conselho de Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte (CGF/RN) E dá outras providências

Iniciativa: Chefe do Poder Executivo

Processo n° 911/2016

Projeto de lei n° 58/2016

Assunto: Institui a Política Estadual de Incentivo à Produção Agroecológica pelos Agricultores Familiares.

Iniciativa: Deputado Ezequiel Ferreira

Processo n° 1.942/2017

Projeto de lei n° 105/2017

Assunto: Inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Norte, a Corrida De Jegue, realizada no município de Timbaúba dos Batistas.

Iniciativa: Deputado Kelps Lima

Processo n° 2.876/2017

Projeto de lei n° 151/2017

Ementa: Institui A lei Em Nome Da Vida – “Setembro Amarelo” no estado Do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

Iniciativa: Deputado Albert Dickson

Processo n° 318/2018 Pl/Sl

Projeto de lei n° 25/2018

Mensagem N° 194/2018

Assunto: Autoriza o Estado do Rio Grande do Norte, Através do Poder Executivo, a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Iniciativa: Chefe do Poder Executivo

Processo n° 1.583/2017-PL/SL

Projeto de lei n° 83/2017

Assunto: Institui o Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, como instrumento de comunicação, publicidade e divulgação dos atos deste Poder Legislativo e adota outras providências

Iniciativa: Mesa diretora da ALRN

Processo n° 1.444/2013-pl/Sl

Projeto de resolução n° 17/2013

Assunto: Altera o artigo 2°, 2° e §3°, artigos 3° e 4° do Regimento Interno da ALRN, para reduzir o recesso parlamentar.

Iniciativa: Mesa diretora da ALRN

Processo n° 198/2018-PL/SL

Projeto de lei n° 12/2018

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informação e documentos por parte de operadores de plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e dá outras providências.

Iniciativa: Deputada Márcia Maia

Processo n° 2.424 /2017-PL/SL

Projeto de lei n° 128/17

Assunto: Institui no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Norte o “Dia do Bairro das Quintas”, a ser comemorado no dia 1° de setembro.

Iniciativa: Deputado Albert Dickson

Relatoria: Deputado Fernando Mineiro

Processo n° 2.320/2017-PL/SL

Projeto de lei n° 118/2017

Assunto: Dispõe sobre a exclusão do 3° dígito nos preços de combustíveis ao consumidor, no âmbito do estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

Iniciativa: Deputado Gustavo Fernandes

Processo n° 1.318/2017-PL/SL

Projeto De Lei n° 067/2017

Assunto: Declara integrante do patrimônio cultural, imaterial e histórico do Estado do Rio Grande do Norte o “Concurso de Caboclos de Major Sales”, realizado no município de Major Sales.

Iniciativa: Deputado Gustavo Fernandes

Processo n° 2.875/2017-PL/SL

Projeto de lei n° 150/2017

Assunto: Dispõe sobre o direito constitucional do cidadão ao dia de repouso e de caráter religioso e dá outras providências.

Iniciativa: Deputado Albert Dickson

Processo n° 454/2018-pl/Sl

Projeto de lei n° 041/2018

Assunto: Institui o Dia da Juventude Evangélica.

Iniciativa: Deputado Jacó Jácome

Processo n° 108/2018

Projeto de lei n° 98/2018

Mensagem n° 208/2018-GE

Assunto: Dispõe sobre a retificação do anexo I da lei n° 10.319, que alterou a lei estadual n° 10.239, de 1° de setembro de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018).

Iniciativa: Chefe do Poder Executivo

Processo n° 0585/2018

Projeto de lei n° 0050/2018

Mensagem n° 197/2018-ge

Assunto: Estabelece redução da alíquota do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bem e direitos (ITCD) na hipótese que específica.

Iniciativa: Chefe do Poder Executivo

Processo n° 1017/2018

Projeto de resolução n° 12/2018

Assunto: Institui a Medalha do Mérito Esportivo “Marinho Chagas” aos profissionais da área do esporte que tenham prestado relevante serviço no estado do Rio Grande do Norte.

Iniciativa: Mesa diretora da Assembleia Legislativa

Processo n° 2846/2017

Projeto de lei n° 148/2017

Mensagem n° 156/2017 – GE

Assunto: Institui Programa de Recuperação de Créditos de Créditos Tributários de IPVA e ITCD, nas condições que especifica, e dá outras providências.

Iniciativa: Chefe do Poder Executivo

Processo n° 616/2018

Projeto de lei n° 59/2018

Assunto: Revoga dispositivo da lei n° 9.419, de 29 de novembro de 2010.

Iniciativa: Ministério Público do Rio Grande do Norte

Processo n° 617/2018

Projeto de lei complementar n° 16/2018

Assunto: Altera disposições da lei complementar estadual n° 141, de 9 de fevereiro de 1996, modifica o regime jurídico do direito a folgas dos membros do Ministério Público e dá outras providências.

Iniciativa: Ministério Público do Rio Grande do Norte

Processo n° 0828/2018

Projeto de decreto legislativo n° 0001/2018

Assunto: Susta as portarias N° 70/2018 – Gadir, 297/2018 – Gadir e 298/2018 – Gadir, de 1° de fevereiro de 2018 e 15 de março de 2018, expedidas pelo diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte.

Iniciativa: Deputado Kelps Lima

Processo n° 932/2018

Projeto de lei complementar n° 21/2018

Mensagem n° 205/2018 – GE

Assunto: Reajusta os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de professor e de especialista de educação.

Iniciativa: Poder Executivo