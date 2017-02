Novo delator da Lava Jato citou alvo da Blackout em depoimento a Moro

O novo delator da Lava Jato, Milton Schahin, cujo acordo foi fechado no início deste ano, deu informações ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, sobre o alvo da Operação Blackout desta quinta (23), o operador financeiro Jorge Luz.

As informações foram repassadas, contudo, em depoimento dado como testemunha em abril de 2016, meses antes de sua colaboração ser fechada com o Ministério Público Federal. Milton Schahin é empresário e sócio do grupo Schahin.

Ouvido pelo magistrado na ocasião, Milton Schahin entregou documentos que, segundo ele, comprovariam pagamento de propina para ex-funcionários da Petrobras.

Milton Schahin afirmou que foi exigido o pagamento de US$ 2,5 milhões para que o Grupo Schahin fechasse um contrato bilionário para operar o navio Vitória 10.000 da Petrobras.

O contrato, como se sabe, serviu como compensação para quitar uma dívida de R$ 12 milhões do pecuarista José Carlos Bumlai com o Banco Schahin, dinheiro este que, na verdade, era para o PT.

Ao explicar o contexto da negociação, Milton Schahin disse que foi procurado por Jorge Luz, a quem definiu como “conhecido de muita gente”, e que tornou-se alvo da nova fase da Lava Jato.

Na versão do sócio do grupo Schahin a Moro, Luz disse que, mesmo com o negócio servindo para pagar o empréstimo de Bumlai, era preciso que a propina exigida fosse paga para que a negociação se concretizasse, como informado pelo G1 na ocasião.

Jorge Luz teria dito a Milton Schahin que a propina seria direcionada para o então diretor da área internacional Nestor Cerveró, além do ex-gerente Eduardo Musa e operadores do esquema na estatal do petróleo, como Fernando Baiano. Cerveró também cita Jorge Luz em pagamentos à cúpula do PMDB.

Como o Blog informou nesta semana, a delação de Milton Schahin fechada recentemente está sob sigilo, tem quatro anexos “muito bons” e pode jogar mais luz sobre o episódio do contrato para operar o navio Vitória 10.000 da Petrobras, ainda investigado pela Lava Jato.

