Nota do Conselho Municipal de Saúde

Vimos por meio de este comunicado esclarecer a nota divulgada nas ultimas horas em redes sociais sobre o caso da jovem Thais Araújo. Na ultima terça feira dia 23 de janeiro de 2018, tivemos uma reunião juntamente com familiares, representante do Hospital, representante da UBS, onde foi feito o pré-natal, e conselheiros municipais de saúde. No entanto, nada foi fechado com referência ao citado caso, sendo que toda a documentação está se mantendo em sigilo. A Direção afirma categoricamente que não foi autorizada a confecção de nenhuma nota em respeito desse caso e que qualquer outra informação que venha ter circulado nas Redes Sociais é pura especulação.

Amisterdan Colly Silva de Azevedo

Presidente do CMS-CN