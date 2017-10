NOTA DE PESAR

Com profundo pesar lamento o falecimento do empresário José Siderley de Menezes. Num gesto pioneiro no Norte e Nordeste ele modificou o hábito de consumir televisão da população de Currais Novos ao introduzir a “Nova Era das Telecomunicações”, em 1992, com o sinal da Sidy´s TV a Cabo na cidade. Este é um de seus legados.

Aos familiares, amigos, funcionários da Sidy´s TV a Cabo minha palavra de conforto para que superem a dor e encontrem na saudade as boas lembranças que compartilharam com Siderley.

Fica o exemplo empreendedor deste seridoense de fibra. Natural de Florânia, mas curraisnovense de coração, Siderley foi persistente e venceu. Os que ficam herdam o compromisso de prosseguir seu legado e avançar na valorização do nosso Seridó que Siderley tanto amou e propagou.

Ezequiel Ferreira de Souza

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte

Jornalista Rodrigo Rafael