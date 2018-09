NOTA DE ESCLARECIMENTO Prefeitura de Currais Novos NÃO é alvo de Operação da Polícia Federal

A Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN comunica à população Currais-novense e imprensa que NÃO FOI OBJETO DE INVESTIGAÇÃO da Polícia Federal em Operações realizadas na manhã desta terça-feira (18) em alguns municípios potiguares. As Operações “Guaraíras e Titereiros” apura fraudes em licitações em algumas prefeituras, o que NÃO é o caso da Prefeitura Municipal de Currais Novos. O texto da matéria do “G1 RN” afirma que mandatos estão sendo cumpridos em algumas cidades, entre elas Currais Novos, o que não se confunde com a “Prefeitura Municipal de Currais Novos”. O nome do município foi citado por ser o endereço de um dos investigados.