NOTA DE ESCLARECIMENTO

Fonte: Diretoria do IDIARN

O IDIARN – Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN informa e esclarece, por meio desta nota, sobre alguns procedimentos técnicos das atividades de fiscalização móvel que estão acontecendo em todo Estado.

– As atividades são realizadas exclusivamente nas rodovias estaduais e federais que cortam o estado, para fiscalizar o trânsito de animais e vegetais, assim como seus produtos, visando proteger o consumidor e o mercado produtor;

– Desde o início das fiscalizações, em 21 de novembro de 2017, não ocorreu nenhuma apreensão e destruição de qualquer produto de origem animal ou vegetal. O trabalho tem sido educativo e exitoso na sua missão de controlar;

– Não aconteceu nenhum episódio de “aplicação” de iodo ou substância similar em queijos vistoriados durante as blitzen realizadas pelo IDIARN;

– Nenhum agente de inspeção do IDIARN realizou procedimentos punitivos em queijeiras ou estabelecimentos que produzam derivados lácteos durante as atividades de fiscalização do trânsito de produtos de origem animal;

– Todos os agentes de fiscalização trabalham devidamente identificados com coletes e crachás, além de utilizar veículos oficiais com identificação do IDIARN;

Por fim, o IDIARN repudia qualquer insinuação ou notícia falsa que venha macular a imagem do órgão bem como de todos os seus técnicos envolvidos em fiscalizações de trânsito de produtos de origem animal.