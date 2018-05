Nossa: Nélter levou uma surra de votos e está em decadência política, diz prefeito de São Gonçalo do Amarante

Crédito: Blog do João Marcelino

O prefeito de São Gonçalo do Amarante Paulo Emídio de Medeiros reafirmou hoje (22) durante entrevista numa emissora de Natal que vai vai processar o deputado estadual Nélter Queiroz por crime de calúnia. “Nélter vai ter que provar as insinuações, afirmações e provocações sobre minha gestão na justiça. Ele tem mania de querer ‘amedrontar’ as pessoas. Ele é acostumado a fazer isso: Querer ‘encurralar’ as pessoas e botar medo”, disse Paulo.

“Ele é acostumado a fazer isso. O deputado levou uma ‘surra’ de votos de uma pessoa simples na eleição passada para prefeito em Jucurutu. Eu acredito que Nélter está muito preocupado com sua decadência política no Rio Grande do Norte.