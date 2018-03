Nos EUA, Diretora de Escola Municipal de Currais Novos representa o RN em intercâmbio educacional

Crédito João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Vencedora da etapa potiguar do prêmio “Gestão Escolar RN” em 2017 com as experiências bem-sucedidas e iniciativas desenvolvidas na Escola Municipal “Professora Trindade Campelo” em Currais Novos, a diretora Magna de Fátima está nos Estados Unidos desde o último dia 28 de fevereiro onde participa de um intercâmbio cultural e educacional. Diretores das escolas premiadas em cada Estado irão participar até o próximo dia 14 de diversas atividades naquele país, dentre elas, conhecer o sistema público de educação dos americanos e participar de oficinas sobre liderança e gestão escolar, com visitas à escolas e reuniões com diretores e educadores para compartilhar experiências.

De acordo com Magna, representar o RN é uma grande alegria. “Estou entusiasmada com essa viagem. A troca de experiência com gestores escolares e outros profissionais de educação irá contribuir muito para a minha formação e aprendizado. Tudo que eu encontrar de melhor neste intercâmbio irei aplicar na unidade escolar onde sou gestora”, comentou. Para o Secretário Municipal de Educação de Currais Novos, Jorian Santos, esta troca de experiências é importante para a melhoria do ensino e aprendizagem. “Conhecer diferentes culturas também é uma forma de melhorar o trabalho com o ensino e a aprendizagem. Todo o trabalho voltado para o alcance de uma educação de qualidade para todos será feito com muito empenho”, comentou.