No Trairi, Ezequiel Ferreira participa de abertura da caprifeira e renova compromissos com a região

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) participou da 8ª edição da Caprifeira de Coronel Ezequiel, no final da tarde da sexta-feira (8). Para Ezequiel a exposição movimenta a economia local, possibilita ao pequeno agropecuarista a compra perto de sua área de produção, permite a troca de informações e experiências, estimula a produção e é uma opção de melhoramento do plantel com a aquisição de animais via financiamento pela Agência de Fomento do Estado (AGN/RN). Na cidade, Ezequiel foi recepcionado pelo prefeito Cláudio Marques (MDB), o Boba, e vereadores do município.

Coronel Ezequiel sedia da sexta-feira (8) até domingo (10) a 8ª Caprifeira do município, com a participação de mil caprinos e ovinos e criadores de vários municípios da região. O evento faz parte do Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca em parceria com Governo Cidadão/Banco Mundial, prefeitura e associações de criadores.

O deputado Hermano Morais (MDB) também esteve presente na abertura da Caprifeira. “Faço questão de enaltecer a força dos produtores e a importância desta feira para e a economia de Coronel Ezequiel e região”, disse o deputado. O deputado federal Walter Alves (MDB) também marcou presença. O secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha e a diretora geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER), Cátia Lopes foram os representantes governamentais.

“Importante comemorarmos a extensão da rede de água, a operação com caminhões-pipa no momento de estiagem, o carro refrigerado que melhora o transporte da produção de alimentos do pequeno agricultor, as barragens submersas, a conquista da ambulância com recursos próprios da Assembleia Legislativa, assim com a viatura policial e a recuperação da RN 023, que desgastada volta a ser mais um apelo de nosso mandato”, elencou o deputado, destacando o escritório da Emater que foi totalmente recuperado mediante requerimento do parlamentar.

Ezequiel disse que mantém a luta pela passagem molhada, redistribuição de água para a Comunidade Cachoeira e para o Conjunto José Maurício de Andrade, perfuração e instalação de poços e programas nas áreas de geração de emprego e renda para o município. “E renovo o compromisso de lutar pela melhoria da RN 023 que está sem condições de tráfego”, enfatizou.