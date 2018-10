No Seridó, Ezequiel renova compromisso com Cerro Corá e Currais Novos

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

O deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) participou de intensas mobilizações nas cidades de Cerro Corá e Currais Novos na terça-feira (2). Foi mais uma oportunidade para o deputado debater sobre as ações parlamentares e receber sugestões dos correligionários.

Em Cerro Corá, Ezequiel conseguiu perfuração de poços, carros refrigerados para o transporte de alimentos da agricultura familiar e a realização da operação tapa buraco em parte da RN-042. Na cidade ele foi recepcionado pelo Presidente da Câmara, Valdinho, ex-prefeito Joãozinho, ex-vereador Dé, além de lideranças políticas da localidade.

Ezequiel solicitou ações em diversas áreas pra Cerro Corá, como: Programa defensoria, convênio de pavimentação, programa vale-livro, programa compra direta, programa Moradia Cidadã, programa Cartão Reforma, aumento do efetivo da Polícia Militar, ônibus escolar, Vila Cidadã, reformas das escolas, Edital De Subprojetos De Apoio À Cadeira Produtiva Do Leite E Derivados, Barragens Submersas, Ronda Cidadã, ambulância, reforma geral da Delegacia, recuperação do trecho entre os municípios de Tenente Laurentino Cruz e São Paulo do Potengi, intensificando no fragmento da RN 203 (Cerro Cora a São Tomé), Programa Moradia Cidadã e Moradia Cidadã Servidor, Pró-Moradia e Cartão Reforma Estadual e Federal e reparos nas Adutoras de Serra de Santana e Currais Novos/Acari, para ajudar no fornecimento de água para o município.

Em Currais Novos, mais uma vez, o deputado aproveitou o encontro para fazer uma prestação de contas das suas atividades parlamentares na atual legislatura que concretamente já estão contribuindo para impulsionar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida do município e da região, como vem fazendo nos municípios de todas as regiões do Estado que estão sendo visitadas nesta campanha pela reeleição.

Currais Novos é o berço da trajetória como homem e como político de Ezequiel, onde hoje ele se orgulha em poder contribuir com o crescimento, desenvolvimento social e econômico da cidade teve o “Pancadão da União” onde trabalharam incansavelmente Milena Galvão, Flávia Maia, Dr. Ezequiel e Dona Letícia, a esposa Ingrid, o filho João Ezequiel e também o amigo Vilton Cunha, ex-prefeito e liderança seridoense, além de inúmeros amigos de infância e contemporâneos.

“Currais Novos é a minha casa. Estou sempre atento às reivindicações do povo que muito bem relatam as dificuldades, principalmente num período como este de seca continuada. Vários benefícios já chegaram a Currais Novos a partir dos nossos requerimentos ao Governo do Estado. Vamos continuar nessa linha de trabalho nos próximos quatro anos”, assegurou o deputado Ezequiel.

Reforma na Delegacia; Programa Defensoria Pública; liberação do prédio do Estado para a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar; viaturas para a Polícia Militar e Civil foram ações já atendidas no setor da segurança pública. Na área de saúde chegou ambulância e ações efetivadas para a aquisição de medicamentos e equipamento para o hospital regional de Currais Novos. E, para a geração de emprego e renda foi viabilizado o Programa Microcrédito Empreendedor.

Nas ações de convivência com a estiagem o deputado obteve êxito nas conquistas de carros refrigerados da Emater para o transporte de alimentos da agricultura familiar; Edital de subprojetos de apoio à cadeia produtiva do leite e derivados; Operação Vertente II com carros-pipa para a zona Rural da cidade. Mas foi solicitada estrada para o açude Dourado; perfuração de poços tubulares na zona Rural; extensão da rede de água da Caern para a rua Ademar Moreira Dantas; perfuração de poços nas comunidades Boa Vista, Namorados, São Rafael, Catunda, Marcação, Bom Sucesso, Povoado Cruz, Santo André e adjacências e Dessalinizadores de água nas comunidades Namorados e Cachoeira e sítio Saco dos Veados.

Para melhorar a infraestrutura da cidade, Ezequiel ainda requereu: implantação de Vara Cível do Poder Judiciário, Junta Médica, Delegacia da Mulher, saneamento básico; reforma e ampliação na escola estadual Tristão de Barros, cursos de especialização na área de transporte; implantação de distrito industrial, operação tapa buracos na BR-226, convênio para pavimentação de ruas, recapeamento asfáltico da RN-041, gerador de energia para o hospital regional, abertura da nova Central do Cidadão e ampliação da rede de esgoto e água parte do bairro Paizinho Maria; e Alto de Santa Rita.