No Seridó, Ezequiel Ferreira participou de reunião e carreta em Jucurutu e Serra Negra do Norte

Jucurutu e Serra Negra do Norte foram as cidades visitadas pelo deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB),ontem (27). A região Seridó é para Ezequiel ponto de partida para a atividade parlamentar. “A força e a garra do povo do Seridó têm estimulado minhas ações parlamentares. Sei das carências do Estado no campo da Saúde, Segurança Pública e geração de emprego e renda e tenho buscado contribuir com ideias, projetos e atos em prol destes setores”, disse.

No final da tarde Ezequiel participou de um encontro político-partidário com lideranças da cidade de Jucurutu, entre eles: Julinho Queiroz, vereadores Alan de Juarez e Gilson Brito; o ex-vereador e suplente de vereador Neto Crispim; o ex-vereador Sérvulo Lopes, e os suplentes de vereador: Lulu de Chico Ivo, Emanuela Galvão, Raul Soares e Célio Alves. Ezequiel esteve na companhia do candidato a deputado federal, Bênes Leocádio.