No Seridó, Ezequiel faz mobilizações em Lagoa Nova e Florânia

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) deu prosseguimento as visitas aos municípios da região Seridó, uma das mais importantes do Estado, na campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa. Neste sábado (15) a visita começou por Lagoa Nova, a maior cidade da microrregião da Serra de Santana.

Ezequiel aproveitou o encontro para fazer uma prestação de contas dos benefícios que já estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e assumiu o compromisso de continuar desenvolvendo ações para impulsionar o desenvolvimento da região. Em Lagoa Nova Ezequiel recebe o apoio de Luciano Santos, prefeito da cidade, Iranildo Silva, vice-prefeito, Ivamar Domingos e Paulo Machado, vereadores. Participaram da mobilização o candidato a senador da República, Geraldo Melo e o candidato a deputado federal, Walter Alves.

“O Seridó sempre mereceu o nosso apoio. Entendemos que além de uma obrigação nossa é o reconhecimento da força de trabalho do seridoense por viver em pleno semiárido e enfrentar essa adversidade. Por isso, entre as solicitações dos agricultores que chegaram ao nosso gabinete parlamentar, conseguimos ações concretas na área de recursos hídricos, diminuindo a escassez de água na região”, frisou o deputado Ezequiel Ferreira.

Instalação e perfuração de poços nos distritos de Baixo Verde, Filgueira, Manoel Domingos, Macambira, nos Assentamento José Milanês; Cícero; Lagoinha, São Pedro, São José, Sítio do Meio e Umarizal; viatura policial; veículos e equipamentos para reforço das atividades da EMATER. Operação tapa buracos na RN-041 no trecho que liga à Currais Novos e ambulância.

Florânia – À tarde a movimentação de campanha do deputado Ezequiel ocorreu em Florânia, onde também foi recebido pelos admiradores do seu trabalho parlamentar, sempre voltado para melhorar a qualidade de vida da população aliado ao desenvolvimento sustentável da região. Foi muito bem recebido pelo presidente da Câmara, Saint Clair, o Galo, e pelo vereador Manoelzinho, além do ex-prefeito, Júnior de Janúncio. A candidata a deputada federal, Karla Veruska também participou da mobilização.

Em atendimento a requerimentos do deputado Ezequiel, o governo do Estado fez reparos na adutora da Serra de Santana e na de Currais/Novos/Acari. Levou o Programa Microcrédito; desenvolveu ações do DETRAN para melhorar a sinalização das ruas cidade e conseguiu carros refrigerados para os trabalhos da EMATER.