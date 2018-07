No Mato Grande, Ezequiel Ferreira ressalta importância das ações de abastecimento em Pedra Grande

Crédito das Fotos: João Gilberto



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) visitou na manhã desta quarta-feira (4), o Sistema de Abastecimento de Enxú Queimado, em Pedra Grande, na região do Mato Grande. A visita foi acompanhada pelo prefeito Valdemir Belchior, o presidente da Câmara, Pedro Henrique, vereadores e lideranças.

“Enxú Queimado, em Pedra Grande, terá água potável pela primeira vez”, enalteceu Ezequiel Ferreira de Souza, ressaltando que muitos potiguares não se dão conta de que muitos conterrâneos ainda precisam de água de qualidade em suas casas. “Lá em Enxú Queimado, 1.400 pessoas da comunidade consumiam água de poço e sabiam que não era uma água saudável. É um sonho que está sendo realizado”, ressaltou Ezequiel Ferreira, que na Assembleia Legislativa também preside o Comitê de Ações de Convivência com a Seca.

A Ezequiel antes foi recebido em reunião de trabalho na Câmara Municipal, onde debateu alternativas para ajudar no desenvolvimento de Pedra Grande, e colocou seu mandato à disposição. Participaram da conversa, o prefeito, o presidente da Câmara e os vereadores: Fabinho, Rangel, Piaba, Lúcia e Agricio, suplentes Leleu e Carlos Henrique.

A construção do sistema de abastecimento e distribuição, reivindicação do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que vai levar água potável a 1.400 pessoas da comunidade de Enxú Queimado envolve R$ 1,3 milhão em investimentos do Governo do RN dentro do projeto Governo Cidadão com recursos do Banco Mundial.

Depois da visita ao Sistema de Abastecimento, Ezequiel Ferreira participa de reunião almoço com liderança municipais. Em pauta: Pavimentação e drenagem da estrada carroçável que liga Pedra Grande à Comunidade Enxú Queimado, retomada da obra da adutora Boqueirão, que levará água ao município de Jandaíra e à várias comunidades rurais de Jandaíra, Parazinho e Pedra Grande.

Entre outras demandas estão: Reforma de escolas estaduais Vila Cidadã, raquete de palma forrageira, Restaurante Popular, Programa Moradia Cidadã e Moradia Cidadã Servidor, Ronda Cidadã, perfuração e instalação de poços, aumento do efetivo da Polícia Militar, pavimentação de ruas, barragens submersas e saneamento básico.