No dia C da Ciência, Assembleia Legislativa discute importância da pesquisa para o Estado

A “Ciência e Tecnologia como fatores do desenvolvimento do RN” será o tema de reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, 25, a partir das 9h, na sala das Comissões Permanentes, localizada na sede do Poder Legislativo Estadual, em Natal/RN.

O momento integra a programação do Dia C da Ciência no RN e, para o pró-reitor de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, será uma oportunidade para as instituições envolvidas em pesquisa demonstrarem a importância da Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do Estado e, desta forma, mobilizar a opinião pública e a sociedade para a relevância do investimento na área. “No contexto deste esforço das instituições de ensino superior, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Ciência e Tecnologia do Poder Legislativo Estadual, se une aos pesquisadores para disseminar essa ideia”, colocou Jorge Falcão.

A comissão da Assembleia é integrada pelos deputados Fernando Mineiro, Hermano Morais e Cristiane Dantas. Na ocasião da audiência pública, estarão presentes autores da UFRN que recentemente tiveram teses com distinção em prêmios da Capes e do Instituto Osvaldo Cruz, representantes do primeiro programa de Pós-Graduação com nota máxima na avaliação do MEC, além de membros de instituições públicas envolvidas em pesquisa e de organizações da sociedade civil que tem relação com o tema.

Além da reunião, a equipe organizadora do Dia C da Ciência promove a conferência “A conscientização e o apoio da sociedade são decisivos para a sobrevivência do ensino superior gratuito e de qualidade, e manutenção de um sistema nacional de pesquisa e inovação”, também no dia 25, no Palco da Vila da Cultura, na Praça Cívica do Campus Central da UFRN, a partir das 17h. No evento do período vespertino, participarão, além do pró-reitor de pesquisa, os educadores João Emanuel Evangelista de Oliveira e Maria do Livramento Miranda Clementino.

O Dia C da Ciência é uma iniciativa das universidades, dos centros e institutos tecnológicos que desenvolvem pesquisa, para sensibilizar e informar a população que, além de formar recursos humanos qualificados, essas instituições são responsáveis pela produção de aproximadamente 90% do conhecimento científico brasileiro.

Segundo Jorge Falcão, o Dia C da Ciência é relevante pois desperta para a conscientização e o apoio da sociedade para o tema, “dois aspectos decisivos para a sobrevivência do ensino superior gratuito e de qualidade, importantes também para a manutenção do financiamento público, sobretudo em áreas como ciência e tecnologia”. A expectativa é que o Dia C da Ciência passe a ser realizado anualmente, sempre no período da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste ano acontece entre os dias 23 e 29 de outubro, com o tema “A matemática está em tudo”.

ASCOM – Reitoria/UFRN