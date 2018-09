No Agreste, Ezequiel apresenta ações para o turismo de Nísia Floresta

O deputado estadual, Ezequiel Ferreira (PSDB), candidato à reeleição participou ontem(26), de mobilização político-partidária na sede e nos distritos de Nísia Floresta. Ele esteve reunido com o prefeito Daniel Marinho, Hallina Dantas, vice-prefeita, Polyana, vereadora presidente da câmara, o presidente do PSDB local, Ricardo Marinho, e centenas de simpatizantes que abraçam a causa do desenvolvimento. Participaram do encontro o candidato ao senado da República, Garibaldi Alves e o candidato à reeleição para deputado federal, Rogério Marinho.

Entre outras ações parlamentares do deputado Ezequiel que estão contribuindo para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população, podemos destacar: A recuperação do trecho da rodovia RN—063, ligando a sede do município à praia de Tabatinga, a operação tapa buracos na mesma rodovia no trecho que liga Nísia Floresta à Parnamirim; programa Compra Direta: sistema de videomonitoramento; carros refrigerados; programa Moradia Cidadã; reforço de policiamento na alta estação, programa Cartão Reforma e reforma de escolas da rede de ensino estadual.

“São ações que conectam à rede produtiva do turismo que é um dos principais setores econômicos de Nísia Floresta que necessita de cuidado, atenção e investimento para que não sofra interrupções em virtude de falhas na infraestrutura, segurança e fornecimento de alimentos e mercadorias”, disse Ezequiel Ferreira, reconhecendo no turismo como um setor importante para a geração de emprego e renda na região.