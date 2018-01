Nelter solicita que CAERN suspenda cobrança da conta mensal d’água em 13 municípios do Seridó e Vale do Açu

Crédito: Jackson Dantas Filho

Atendendo aos clamores vindos de Jucurutu, Florânia, São Vicente, Acari, Currais Novos, Tenente Laurentino, Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, Caicó, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas e São Rafael, o deputado estadual Nelter Queiroz (MDB) cobrou nesta segunda-feira (22) ao diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Marcelo Toscano, que suspenda a cobrança da conta mensal d’água destes municípios, em virtude do desabastecimento hídrico da população.

O pleito se justifica uma vez que o abastecimento hídrico em alguns destes municípios seridoenses foi suspenso há quase 20 dias, transtorno causado por problemas no sistema elétrico e nas tubulações da adutora da Serra de Santana, que capta água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Quanto a São Rafael, o deputado reiterou a necessidade de suspensão da conta mensal d’água e da viabilização dos demais pleitos apresentados em audiência realizada na Companhia, no último dia 11 de janeiro, com diversas autoridades do município.

“A população destes 13 municípios não pode arcar com os custos de um serviço no qual não está sendo oferecido. Aguardamos a sensibilidade da CAERN e esperamos que a Companhia suspenda a obrigatoriedade de pagamento das contas de janeiro, uma vez que a população já está sendo penalizada em virtude da estiagem que ainda se prolonga e que obriga os usuários a comprar água dos carros-pipa, despesa extra que acaba onerando o orçamento das famílias”, frisou Nelter.