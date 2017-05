Vereador Edmilson Souza solicita a Nelter melhorias para RN-041 entre Currais Novos e Lagoa Nova

Preocupado com a segurança dos condutores que trafegam na RN-041, entre Currais Novos e Lagoa Nova, o deputado estadual Nelter Queiroz (PMDB) solicitou, através de requerimento protocolado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), realize a operação tapa-buracos e o alargamento de duas pontes existentes neste trecho da rodovia.

“Por sugestão do vereador currais-novense Edmilson Sousa e abraçado por nosso mandato, o pleito busca proporcionar mais segurança aos condutores que trafegam diariamente neste trecho da RN-041, que, além de estreito, está localizada em região serrana, precisando, assim, oferecer melhores condições a seus usuários”, destacou o parlamentar.