Nelter Queiroz se posiciona favorável a extinção do auxílio-moradia pago a políticos e magistrados

Crédito: Jackson Dantas Filho – imagem: Cardoso Silva

Sempre fiel aos seus ideais, o deputado estadual Nelter Queiroz (MDB) reproduziu em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (5), a publicação feita pelo fundador do Partido Novo e pré-candidato à presidência da República, João Amoêdo, onde o mesmo sugeriu que políticos e magistrados abram mão do recebimento do auxílio-moradia ofertados a ambas às classes.

“Neste momento de aperto de contas e desemprego, eu gostaria de propor aos políticos e juízes que abram mãos dos seus auxílios-moradia. Deem o exemplo. Chega de privilégios. O brasileiro vive com muito menos e sem auxílio”, sugeriu Amoêdo em sua publicação.

Em seu comentário feito sobre a sugestão de João Amoêdo, o parlamentar potiguar deixou claro que não é contemplado com este benefício e que já apelou diversas vezes nas redes sociais, em entrevistas e no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, para que políticos e magistrados beneficiados suspendam o recebimento desse privilégio que é legal, mas é imoral.