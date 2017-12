Nelter Queiroz requer benefícios para Bodó e São José do Seridó

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Visando proporcionar melhorias para municípios do Seridó potiguar, o deputado Nelter Queiroz (PMDB) solicitou ao Governo do Estado a destinação de quatro dessalinizadores de água para a cidade de Bodó e trinta unidades habitacionais, por meio do programa Moradia Cidadã Servidor, para São José do Seridó.

“Os dessalinizadores atendem solicitação local e buscam proporcionar aos bodoenses alternativas de convívio com a seca que afeta o município. Sobre as unidades habitacionais para São José do Seridó, endossamos a luta da Prefeitura Municipal em favor dos funcionários públicos locais”, destaca Nelter Queiroz.

Lançado em março desse ano, o programa Moradia Cidadã Servidor viabiliza moradias de qualidade a preços diferenciados, exclusivamente voltadas a servidores públicos estaduais da Administração Direta e Indireta (ativos, aposentados e pensionistas). Os requerimentos do parlamentar são destinados à Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e à Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).