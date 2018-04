NELTER QUEIROZ, O DEPUTADO QUE MAIS VEM PERDENDO APOIOS NO SERIDÓ

Crédito: Josimário Nunes

-O deputado que sempre ganhava as eleições tranquilas na região Seridó e Vale do Assú, deve estar perdendo o sono. Além da queda da sua popularidade, consequência da péssima e histórica administração do seu filho na cidade de Jucurutu, Nelter Queiroz está cada vez mais sendo abanado pelas lideranças no Seridó e no Estado. É o que escreve a blogueira Emanuella Galvão.

Depois de perder o apoio do médico e vereador caicoense, Júlio Gregório (MDB); o empresário Barra de Isaias e família que sempre votaram em Nelter Queiroz, também fecharam apoio com a pré-candidatura do delegado Adjunto Neto, filho do atual prefeito de Natal, Álvaro Dias.

“O parlamentar que já foi conhecido como todo-poderoso, está com dificuldade de votos na sua cidade natal, na Região Seridó e Vale do Assú. Será que é o fim de carreira do deputado?”, perguntou Emanuella Galvão no seu arremate final.