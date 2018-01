Nelter pleiteia melhorias no sinal de telefonia móvel em Jardim do Seridó e Touros

Crédito: Jackson Dantas Filho

Antes do recesso parlamentar iniciado no final de 2017, o deputado estadual Nelter Queiroz (MDB) encaminhou requerimentos às diretorias regionais do nordeste das operadoras Claro, Tim e Oi; ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros do Nascimento; e ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab; solicitando a melhoria dos serviços prestados por estas operadoras nos municípios de Jardim do Seridó e Touros.

Para Jardim do Seridó o parlamentar solicitou a instalação do sinal da Oi, atualmente, o único inexistente, e a ampliação da cobertura da Tim, uma vez que esta não chega às comunidades mais afastadas do centro do município. Já para Touros, atendendo um apelo do vereador Tiago Farias (PR), o deputado solicitou a melhoria e ampliação da cobertura da Claro e da Tim para os distritos Vila Assis, Vila Israel, Vila Mayne, Baixa do Quinquin, Canudos, Boca Cica, Cajueiro, Lagoa do Sal, Monte Alegre e São José, além da região da Serra Verde.

“Estas demandas surgiram mediante reclamação dos jardinenses e tourenses, uma vez que os serviços prestados pelas operadoras Claro e Tim nas localidades mais afastadas das regiões centrais destes dois municípios e, quando existentes, deixam a desejar. É de extrema importância a efetivação deste pleito, uma vez que os serviços de telefonia móvel oferecidos pelas operadoras em questão são de extrema utilidade pública e seus usuários necessitam recebê-los com qualidade no dia-a-dia para, além de se comunicar, desenvolver suas atividades profissionais”, frisou Nelter