Nelter luta por benefícios e proteção de direitos dos pequenos produtores de queijos artesanais do RN

Crédito: Jackson Dantas Filho

Em audiência nesta quinta-feira (22) no Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN), no Centro Administrativo Estadual, o deputado Nelter Queiroz (MDB) discutiu a regulamentação da Lei nº 10.230/2017, mais conhecida como Lei Nivardo Melo, que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos e manteiga artesanais do RN.

As discussões contaram com a participação do presidente do IDIARN, Camillo Collier Neto, com o diretor de defesa e inspeção sanitária do IDIARN, Renato Dias e com o diretor da ANORC, Marcelo Passos e teve o intuito de buscar benefícios e proteção de direitos dos pequenos produtores de queijo artesanal do Estado, através da regulamentação da Lei nº 10.230/2017.

Em entendimento entre o deputado e o presidente do IDIARN, uma grande audiência será realizada no município de Caicó, entre os meses de Abril e Maio, com data ainda a ser definida, para que se possa discutir a regulamentação da Lei Nivardo Melo e a melhoria da situação dos pequenos produtores potiguares.