Nélter faz apelo em defesa da população atingida pela Barragem de Oiticica

Os efeitos colaterais provocados pela construção da Barragem de Oiticica guiaram o pronunciamento do deputado estadual Nélter Queiroz (PMDB), na manhã desta terça-feira (2), na Assembleia Legislativa. Em sua fala, o parlamentar pediu que o Governo do Estado permita a permanência dos pequenos proprietários e moradores das localidades afetadas pela construção da Barragem. De acordo com o deputado, parte da população já começou a receber indenizações em função das desapropriações.

“Viemos aqui fazer um apelo ao secretário de Recurso Hídricos, Ivan Júnior, e ao Governo do Estado, que não mexa no povo, mesmo indenizado, porque a barragem ainda não está pronta”, destaca Nélter Queiroz. O argumento utilizado pelo deputado é que a conclusão da barragem ainda demorará pelo menos dois anos e com a permanência, os pequenos proprietários da região terão tempo para trabalhar.

“Recebi informações que estão pedindo para a Cosern desligar a energia. O Governo do Estado estaria exigindo que o povo deixasse suas propriedades. Por isso faço esse apelo. Estamos vivendo uma situação dificílima. Não precisa tirar os proprietários agora, enquanto a área não é tomada pelas águas”, concluiu.