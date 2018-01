Nego do Borel entra no hot 100 da revista ‘Billboard’, a principal parada americana

Nego do Borel e Maluma (Foto: Divulgação)

Nego do Borel entrou no hot 100 da revista “Billboard”, a principal parada americana. Em sua estreia no ranking, que leva em conta execuções em rádio, vendas digitais e streaming, ele conseguiu a 92ª posição.

O feito foi com uma nova versão de “Você Partiu Meu Coração”, em parceria com o cantor colombiano Maluma.

“Corazón” é uma espécie de versão em espanhol de “Você partiu meu coração”, hit do brasileiro. O original tem Anitta e Wesley Safadão.

Pelo jeito não é só no Brasil que gostam dessas porcarias!

G1