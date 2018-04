Navio Oceanográfico ‘Antares’ abre para visitação pública em Natal

Crédito: Marinha do Brasil

O Navio Oceanográfico “Antares”, da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública no próximo domingo (15), das 13h30 às 17h, no Terminal Marítimo de Passageiros de Natal. A atracação na capital potiguar está na programação de uma comissão para coleta de dados oceanográficos e meteorológicos na área marítima compreendida entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. O “Antares” está em Natal desde quarta-feira (11) e desatracará na próxima terça-feira (17).

A comissão contempla o Plano de Coleta de Dados Oceanográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), que prevê a obtenção de dados físico-químicos da água do mar, destinados à produção de informações ambientais necessárias ao planejamento e condução de operações navais nas áreas de interesse da Marinha do Brasil. Os dados coletados ao longo da comissão contribuirão para o enriquecimento do Banco Nacional de Dados Oceanográficos.

O Navio Oceanográfico “Antares” foi construído na Noruega, adquirido na Inglaterra e incorporado à Armada Brasileira em 6 de junho de 1988. Assim como os Navios Hidroceanográficos e Hidrográficos da DHN, tem como propósito dar prosseguimento aos levantamentos oceanográficos e hidrográficos da área marítima de interesse do Brasil.

Seu nome é uma homenagem à principal estrela da Constelação do Escorpião, uma estrela vermelha, cerca de cem vezes maior que o Sol e que há muitos anos vem auxiliando os navegantes do Hemisfério Austral na obtenção das suas posições no mar.

Construído em 1983 no estaleiro A/S Mejellem & Karlsen, na cidade de Bergen, na Noruega, o “Antares” teve sua quilha batida em 1983 e foi lançado ao mar no mesmo ano. Classificado como Navio de Pesquisa Sísmica, recebeu o nome de M/V “Lady Harrison”, tendo efetuado levantamentos de pesquisa sísmica na área do Mar do Norte, Mar Báltico e Mar Mediterrâneo no período de 1984 a 1986.

Com seu contrato de aquisição assinado em 10 de fevereiro de 1988 entre a Marinha do Brasil e a Racal Geophysics Limited, o navio foi oficialmente entregue e enviado ao Rio de Janeiro.

Características do navio

Comprimento: 55 metros

Boca: 10,45 metros

Calado: 5,5 metros

Deslocamento: 1.248 toneladas com plena carga

Velocidade máxima: 10 nós

Acomodações para Pesquisadores: 8 vagas

Comandante: Capitão de Fragata Cesar Reinert Bulhões de Morais

Tripulação: 78 militares (15 Oficiais e 63 Praças)

Serviço:

Evento: Visitação pública ao Navio Oceanográfico “Antares”

Local: Terminal Marítimo de Passageiros de Natal

Data: 15/04/2018

Horário: 13h30 às 17h

Entrada: Gratuita

Recomendações: Devido às características e limitações do local (banheiros e bebedouros) e peculiaridades do Navio (como existência de escadas para acesso aos compartimentos), recomendamos que sejam evitadas, na visitação, crianças abaixo de 5 anos e pessoas com dificuldades de locomoção.