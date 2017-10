Natal sediará I Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

De 12 a 14 de outubro acontece em Natal, no Praiamar Hotel, o I Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CONGREPICS) e o III Encontro Nordestino de PICS.

Os eventos trazem como tema principal “PICS: por uma nova cultura do Cuidado no Brasil”, e abordarão os eixos temáticos: PICS na atenção à saúde; As PICS no contexto da Educação; Gestão e financiamento das PICS no SUS; Pesquisa e produção do conhecimento em PICS; Cultura popular, tradição e espiritualidade em PICS, tendo em sua programação diversas atividades, tais como: conferências, mesas-redondas, apresentação de trabalhos (modalidade pôster), minicursos, atividades sociais e muito mais.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde tem contribuído para aumentar a resolubilidade da rede de atenção à saúde no SUS, com o uso de técnicas simples, de baixo custo, artesanais, sustentáveis e comprovadamente eficazes e que produzem impacto na redução das doenças. As práticas já formalizadas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) são: Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica, Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga.

Toda a programação e informações do Congresso estão disponíveis no site: www.congrepics.com.br e nas redes sociais (@congrepics).

Os eventos são uma realização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e também do Centro Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas (CEMEP) e contam com o apoio institucional do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF RS), da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS Natal), Escola de Saúde da UFRN, Departamento de Saúde Coletiva – Centro de Ciências da Saúde (DSC/CCS UFRN), Ministério da Saúde, Natal Convention Bureau e Laboratório de Práticas Integrativas (LAPICS).

Fórum de Gestão

Nesta quarta-feira (11), no auditório do Departamento de Enfermagem da UFRN, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) realiza, das 17h às 19h30, um Fórum de Gestão com os secretários municipais/coordenadores da atenção básica com o objetivo de discutir a implantação e implementação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) nos municípios do RN.

O evento contará com a presença de João Salame Neto, Diretor do Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde e será realizado como atividade pré-congresso do I Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CONGREPICS).