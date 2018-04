Natal recebe maior evento de tecnologia e cultura nerd da América Latina

Crédito: G1 RN

Arena da Campus é considerado o maior evento de tecnologia e cultura nerd da América Latina (Foto: CP/Divulgação)

Imagine assistir uma corrida de insetos robotizados, torcer em uma batalha de drones ou mesmo acompanhar ao vivo o lançamento de um foguete, com direito a escuta das comunicações de rádio entre operadores e contagem regressiva para o lance. Isso e muito mais é o que milhares de pessoas podem experimentar no Campus Party – considerado o maior evento de tecnologia e cultura nerd da América Latina. O evento começa nesta quarta (11) e vai até o domingo (15) no Centro de Convenções de Natal (CCN).

O lançamento do foguete acontece às 13h45 desta quinta (11) na Barreira do Inferno, base militar que fica em Parnamirim, na Grande Natal, e será transmitido ao vivo para a Campus Party, no Centro de Convenções. Já a abertura oficial da feira, acontece às 19h, no próprio CCN, com palestra do astronauta brasileiro Marcos Pontes.

A feira acontece em três áreas:

Open Campus, espaço gratuito e aberto ao público;

Arena, que abriga as palestras principais;

Camping, que reúne as barracas dos ‘campuseiros’, participantes que pagam ingresso para participar 24 horas da programação.

A programação completa, que atende ao público de todas as idades e diversas áreas de interesse, pode ser conferida no site: https://campuse.ro/events/campus-party-natal-2018/

Destaques

Entre os destaques da programação estão:

Corrida Ciborgue, com a utilização de baratas reais, que serão transformadas em robôs com a utilização de componentes nacionais;

Hackathon Data4Good, iniciativa que visa reunir grupos de pessoas dispostas a contribuir na solução de problemas sociais, colocando a mão na massa e com mentoria do cientista de dados, Ricardo Cappra;

Lançamento de foguete ao vivo, com o apoio do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno.

Cinco palcos

A Arena da Campus Party em Natal contará com cinco palcos: “Feel the Future”, “Games & Creativity”, “STEAM”, “Coders/Makers e Entrepreneur & Startups”, onde palestrantes referência em suas áreas irão debater temas e tendências da atualidade.

Serão mais de 250 horas de conteúdo, incluindo três diferentes tipos de workshops, para que os campuseiros possam trocar experiências e adquirir novos conhecimentos sobre desenvolvimento e programação, robótica, entre outros temas.