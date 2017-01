Não tenho dúvida que muita gente comemorou ontem, diz filho de Teori Zavascki

Francisco Zavascki diz haver vários motivos para desconfiar. ‘Pelas pessoas envolvidas nessa delação e interesses envolvidos, não tenho a menor dúvida que muita gente comemorou ontem’, disse, ressaltando ser fundamental que as autoridades investiguem o acidente que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ele lembra que os dois tiveram uma conversa longa na quarta-feira. Além de assuntos do cotidiano de pais e filhos, Francisco relata que o pai disse já ter tido férias suficientes e que estava com a cabeça no trabalho.

O ministro, segundo o filho, queria homologar a delação da Odebrecht no início de fevereiro e estava preocupado diante do que estava por vir, já que tinha acesso aos conteúdos. ‘Pelas pessoas envolvidas nessa delação e interesses envolvidos, não tenho a menor dúvida que muita gente comemorou ontem’.

Francisco relatou em sua rede social no ano passado ameaças à família. Segundo ele, as ameaças aconteciam com maior ou menor intensidade conforme as decisões foram sendo tomadas. ‘A verdade é que ninguém podia imaginar que pudesse acontecer uma coisa dessa’.

As ameaças, de acordo com o filho de Teori, chegavam por redes sociais, mas também por e-mails e telefonemas. ‘Se aconteceu alguma coisa que não uma tragédia, com certeza não é de alguma pessoa que fez uma ameaça anterior’, afirma.

CBN Brasil