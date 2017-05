“Não renunciarei”, garante o presidente da República

O presidente da República Michel Temer (PMDB) prometeu que não vai renunciar a despeito das investigações que estão ocorrendo sobre seu governo. Temer, de acordo com delator da Operação Lava Jato, Joesley Batista, dono da JBS, foi gravado dando aval para compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) sobre uma possível delação. Em pronunciamento na tarde desta quinta-feira 18, Temer se defendeu das acusações e disse que não sairá do cargo. “Nunca autorizei que utilizassem meu nome indevidamente, a investigação pedida pelo STF será território onde surgirão todas as explicações devidas. No Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com estes fatos. Por isso, quero registrar enfaticamente, NÃO RENUNCIAREI. REPITO, Não renunciarei. Sei o que fiz e sei quais foram os meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação não pode persistir por muito tempo. O meu único compromisso é com o Brasil”, disparou.

