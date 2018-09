Na região do Mato Grande, Ezequiel participa de grandes mobilizações em Rio do Fogo e Poço Branco

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), visitou a região do Mato Grande, antiga Baixa Verde, e encontrou com correligionários nas cidades de Rio do Fogo e Poço Branco. Em Rio do Fogo o deputado Ezequiel recebeu o carinho de moradores e correligionários que acompanham a liderança do ex-prefeito, Egídio Dantas, Igor Dantas que já foi candidato a prefeito, Wanderleia Firmino (vereadora), Marambaia (ex-vereador) e Manoel de Juvina (ex-vice-prefeito e presidente da Federação da Pesca do RN). O candidato a deputado federal Bênes Leocádio participou da mobilização ao lado de Ezequiel, neste sábado (22).

Em Rio do Fogo Ezequiel luta para construção de estrada que liga Rio do Fogo a Zumbi, convênio de pavimentação, perfuração e instalação de poços, dragagem dos Rios Punaú e Piranhas. No setor de segurança o deputado busca o aumento do efetivo, reforma da delegacia e viaturas. “Tem muito mais para ser feito para Rio do Fogo. E estamos comprometidos em fazer muito mais”, disse Ezequiel.

No município de Poço Branco Ezequiel tem trabalho nas áreas de segurança, infraestrutura e saúde. Lá ele conseguiu a reforma da delegacia, recapeamento asfáltico na RN-051, ambulância, viatura policial e pavimentação para as ruas do conjunto Novos Tempos. Ações que chegaram ao município por iniciativa do deputado. Em Poço Branco Ezequiel recebeu o incentivo e estímulo de Valdemar de Góis (Prefeito), Tina (Vice-prefeita), João Horácio de Góis, presidente da Câmara Municipal e dos vereadores Baba e Percivaldo.

Ezequiel vem lutando pelo aumento do efetivo policial e sistema de vídeomonitoramento. No setor de convivência com a estiagem busca a perfuração e instalação de poços, substituição de 700 metros de cano da rede de água da comunidade de Lago de José Gomes, operação Vertente II – Caminhões-pipa, Perfuração e instalação de poços nas comunidades Nova Vida, Melancia, Nova Aliança, Santa Luzia, Uberlândia e Lagoa do Boi, barragens submersas e a destinação de um carro refrigerado para o transporte de alimentos da agricultura familiar.

Reformas de Escolas Estaduais e a inclusão do município nos programas: Moradia Cidadã, Cartão Reforma, Vila Cidadã, Moradia Cidadã e Moradia Cidadã Servidor, Pró-Moradia e Cartão Reforma Estadual e Federal, são também pleitos do deputado Ezequiel.