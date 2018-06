Mutirão de mamografias chega à zona rural de Lagoa Nova

A zona rural de Lagoa Nova recebeu o mutirão da mamografia.

“Nossa missão é atender a todos, seja qual for o seu problema, e procuramos sempre trazer as soluções para perto do povo, e pela primeira vez na história de nosso município, exames como esse de mamografia é realizado na zona rural, essa é uma demonstração do zelo que temos aos nossos munícipes,” comentou o Secretário de Saúde Bruno Carvalho.