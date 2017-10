Mutirão da Saúde atinge atendimentos recordes em Lagoa Nova

Ontem (19), Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, apoiada na equipe de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Municipal, em parceria com o Instituto Mais Saúde e Amigos do Peito, realizou manhã de intensas realizações no campo da saúde local. Ou seja, em frente ao centro de saúde, formou-se um grande mutirão, que atingiu o recorde de mais de 400 atendimentos.

Os profissionais que atuaram foram das áreas de pediatria, psicologia, nutrição, psiquiatria, ultrassonografia, citologia, mamografia, ortopedia e clínica médica, com profissionais do município e dos institutos. Vale salientar que, o dia escolhido e, sobretudo, de enorme clientela, haja vista que, é dia de feira e na cidade circula muitos habitantes da zona rural.

O evento foi acompanhado pelo Prefeito Luciano Santos, Primeira dama Ninha Santos, Vice Prefeito Iranildo, Vereadores Dequinha Primo, Paulo Machado, Emílio José, Secretários, Coordenadores e Assessores Municipais.