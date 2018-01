Músico morre em acidente na RN-233 após show de Luan Estilizado em Caraúbas-RN

Crédito Jair Sampaio

Um grave acidente foi registrado nas primeiras horas dessa quarta feira, 7 de janeiro, na RN-233, que interliga os municípios de Caraúbas e Apodi. O músico Berg Dauzacker, que estava acompanhado da esposa, morreu a caminho do Hospital Regional de Caraúbas.

O veículo conduzido pelo músico era um Corsa Classic, que ficou parcialmente destruído com o capotamento. De acordo com informações extra-oficiais, Berg teria perdido o controle do volante e desceu a pista, capotando seguidas vezes. Ele não resistiu ao impacto.

Informações, também preliminares, é que o casal estava no show de Luan Estilizado, evento este que ocorreu ontem (16) em Caraúbas em comemoração às festividades do padroeiro São Sebastião. O evento é uma promoção da prefeitura municipal de Caraúbas-RN.

Segundo relatos de parentes, a esposa do músico está hospitalizada e não corre risco de morte.