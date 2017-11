MUSEU DE ACARI REÚNE VAQUEIROS EM CAFÉ DA MANHÃ, NESTE SÁBADO (11)

A prefeitura de Acari, através da coordenação cultural do Museu do Sertanejo, realiza na manhã deste sábado, dia 11 de novembro, um café da manhã oferecido aos bravos vaqueiros do município. O evento inicia às 08h00 e contará com um sanfoneiro, tocando forró pé-de-serra ao vivo.

A equipe do museu pede aos vaqueiros que participem encourados e exponham suas vivências na lida do gado, com uma boa prosa. Toda a população é convidada a prestigiar e engrandecer o evento.