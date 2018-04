Municípios do Seridó recebem ações do Governo do RN

Crédito: Fotos: Rayane Mainara

O governador Robinson Faria esteve, nesta sexta-feira (13), no município de São Fernando, no Seridó, para levar uma série de ações do Governo do Estado para a região. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual fez a entrega de títulos de terra, de cheques do Microcrédito do Empreendedor e do registro de uma queijeira modelo. A solenidade foi acompanhada por políticos e autoridades locais.

“É em meio a essa chuva que chega ao nosso Seridó que estou trazendo uma agenda positiva a São Fernando e região. São mais de 60 famílias beneficiadas com títulos de terra, acabando com uma espera de anos, assim como estamos investindo na economia de oito cidades com a entrega dos cheques do Microcrédito. Isso vai permitir que as pessoas invistam em seus negócios. E a regularização da queijeira modelo em Jardim de Piranhas é reflexo de um investimento do nosso governo em ações pelo interior, pelo homem do campo”, destacou Robinson Faria.

Ao todo foram entregues 62 títulos de terra a agricultores familiares de São Fernando. Entre elas está a de Claudio Belisário, que aguardava há 80 anos pela regularização. “Estou muito feliz em finalmente poder dizer que a terra é minha”, falou o agricultor. O investimento do governo, por meio da Secretaria de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (Seara) foi de R$ 286 mil.

A emissão e entrega dos títulos permite, entre outras coisas, o acesso a políticas públicas para o desenvolvimento do homem do campo, como programas nacionais de financiamento e fortalecimento da agricultura familiar. Somente no ano passado, o governo entregou mais de 1200 títulos de terra nas regiões do Mato Grande, Alto Oeste e Seridó.

Microcrédito movimenta economia do Seridó

O governador também fez a entrega de 300 cheques do programa Microcrédito do Empreendedor. Nove municípios foram beneficiados com a inciativa. Além de São Fernando estão Serra Negra, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, Caicó, Acari, Cruzeta, Parelhas e Carnaúba dos Dantas. O investimento foi de cerca de R$ 1 milhão.

O Microcrédito do Empreendedor é um projeto pioneiro de concessão de crédito criado na atual gestão, que gera emprego e renda aos pequenos comerciantes das cidades em diferentes setores e fortalecendo a economia do estado. Desde 2015, mais de 120 municípios de todas as regiões receberam a ação, somando mais de R$ 40 milhões em financiamentos e 14.458 operações de crédito.

Queijeira fortalece potencial do Seridó

Já o empreendedor Luciano Saraiva recebeu das mãos do governador o registro da sua queijeira, a FLF Saraiva Laticínio, primeiro estabelecimento do tipo a ser devidamente registrado em Jardim de Piranhas.

“É um sonho que o governo está me ajudando a realizar”, falou o empresário. O documento dá segurança jurídica do estabelecimento, permitindo a venda de produtos registrados e de qualidade garantida.

Ano passado o Governo do RN deu uma grande colaboração ao setor de queijos e manteigas artesanais com a regulamentação da Lei Nº 10.230, de 07 de agosto de 2017 (Lei Nivardo Mello). O documento regulamenta a produção e venda destes produtos no RN, ajudando a manter a tradição artesanal da produção e preservando a cultura gastronômica norte-rio-grandense. O objetivo também é incentivar a produção agropecuária, a geração de trabalho e renda, agregando valor e gerando uma cadeia produtiva que envolve outros setores como os de embalagens e distribuição.