Multidão de fiéis participa da procissão de Santa Rita de Cássia ontem em Santa Cruz

Após um domingo intenso, com mais de 500 ônibus com fieis na cidade, e registro de mais de 40 mil pessoas nas celebrações, ficaram os questionamentos: Será que os devotos de outros municípios viriam na segunda a Santa Cruz? Seria intensa a presença de fiéis na procissão de Santa Rita? A festa está mesmo consolidada?

A resposta para todas essas perguntas foi um sonoro SIM! Esse sim veio das ruas lotadas, do pátio da Matriz cheio de gente e dos relatos dos companheiros de imprensa que ficaram chocados com a participação popular na procissão da padroeira de Santa Cruz.

Mesmo somente a capital do Trairi ser feriado, os devotos da santa das causas impossíveis deram um jeito e participaram do encerramento da maior festa de padroeiro do Rio Grande do Norte. Resultado, milhares de pessoas nas ruas em uma bela demonstração de fé.

A procissão coroa toda a festa da padroeira da cidade, que foi uma das maiores dos últimos tempos, e que emocionou a todos durante 10 dias de festejos.

Agora, fica a saudade de ver as ruas cheias de gente, saudade das demonstrações de fé, saudades dos eventos sociais e do ardor das pessoas por Deus e pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Parabéns a todos os envolvidos e que venha a festa de Santa Rita 2018.

Edipo Natan