Mulher de Aécio fez vídeo xingando povo brasileiro? Não é verdade!

Um dia após a publicação de uma gravação feita pelo dono da JBS Joesley Batista que revela um pedido de R$ 2 milhões do senador Aécio Neves, circula em grupos de WhatsApp e no Facebook um vídeo atribuído à mulher do político em que ela ataca eleitores brasileiros. Não é verdade.

A mulher que aparece no vídeo não é Letícia Weber, mulher de Aécio Neves, e sim a jornalista Deborah Albuquerque Chlaem. A mensagem também está fora de contexto. A mensagem foi publicada em 2014, após a eleição da ex-presidente Dilma Rousseff, e não agora.

Roney Domingos