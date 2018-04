Mulher dá à luz dentro de banheiro de bar na BA e abandona recém-nascida em calçada enrolada em saco

Crédito: G1 BA (Foto: Site Bahia10)

Um bebê recém-nascido foi encontrado na calçada de um bar após ser abandonado pela mãe, no município de Maragogipe, recôncavo da Bahia. De acordo com a prefeitura, testemunhas contaram que a mãe da criança deu à luz dentro do banheiro do bar, colocou o bebê em um saco e deixou no passeio.

O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (4). A criança foi encontrada por moradores da região, que acionaram a polícia. A bebê é uma menina e passa bem, conforme a prefeitura da cidade.

Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passa por avaliações médicas e está internada nesta quinta-feira (5).

Em contato com a unidade de saúde, o G1 foi informado de que ela está acompanhada dos pais. A UPA, no entanto, se negou a fornecer outras informações sobre a criança, como estado de saúde.

Conforme a prefeitura, a família da menina foi encontrada ainda na quarta. O caso é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Maragogipe e pelo Conselho Tutelar.

Ainda não há informações do que motivou a mulher a abandonar a criança, nem do estado de saúde dela após o parto.

O caso não foi registrado na delegacia. Conforme a polícia, trata-se de uma ocorrência de saúde pública, não de segurança. O G1 tentou contato com o Conselho Tutelar, mas não conseguiu falar.