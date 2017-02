“Muito importante a expansão dos cursos na UFRN Currais Novos”, disse Odon Jr ao Vice Diretor do CERES

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta quinta-feira (09) com o Vice-Diretor do CERES UFRN – Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alexandro Teixeira, para discutir parcerias e ações importantes entre o município e a universidade. O Vice-Prefeito Anderson Alves e o assessor administrativo do CERES/Currais Novos, Joselito Barreto, também participaram da reunião. O professor Alexandro reforçou o pedido da extensão da iluminação no entorno do campus, que dará maior segurança aos alunos e às pessoas que frequentam o local, solicitação esta que o Prefeito Odon Jr já encaminhou ao Secretário Municipal de Obras para que seja feito contato com a empresa prestadora de serviços da COSERN para o planejamento desta extensão.

No encontro, o Prefeito Odon Jr reafirmou a importância da parceria com a UFRN, como no programa de estágio, e reforçou o pedido para a implantação de mais cursos no campus. “Muito importante a interiorização dos cursos da UFRN, e queremos junto ao CERES e a Reitoria da UFRN discutir esta expansão tão importante”, disse o prefeito Odon Jr. O vice-diretor do CERES destacou as obras que estão sendo realizadas no campus, como o calçamento de vias que dão acesso aos blocos de aulas e a construção de uma caixa d’água e guarita, e apresentou um planejamento futuro de expansão de cursos para Currais Novos, como a implantação de graduações como Direito e Ciência e Tecnologia (C&T), e de construção de um novo prédio de aulas, Ginásio Esportivo, Restaurante Universitário e estrutura para o curso multicampi de Medicina. “Queremos participar da gestão e contribuir”, disse Alexandro à Odon.