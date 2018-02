MPRN e Ufersa firmam parceria para realizar I Conferência de Justiça Restaurativa

Crédito: Laise Lira

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Núcleo de Justiça Juvenil Restaurativa de Mossoró, firmou parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) para realizar a I Conferência Mossoroense de Justiça Restaurativa. O evento será realizado entre os dias 6 a 8 de março.

A Conferência é alusiva aos 12 anos da Justiça Restaurativa no Brasil e visa propiciar espaços para debates acadêmicos, com apresentação de trabalhos produzidos sobre a temática de Justiça Restaurativa. A justiça restaurativa é conhecida como uma técnica de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores.

Serão desenvolvidas atividades em todos os momentos. No período da manhã e da tarde haverá oficinas, minicursos e grupos de discussões acerca de assuntos pertinentes às práticas restaurativas em diferentes contextos, como: socioeducação, ambiente escolar e comunitário. Durante as noites do evento, haverá a oportunidade de ouvir especialistas e autoridades no tema, com palestras e mesas-redondas.

Além de profissionais e estudantes das áreas de interesse da Justiça Restaurativa, o evento consistirá num encontro de uma rede que começou a ser desenvolvida em agosto de 2016, por meio de iniciativa da Ufersa.

A Conferência será encerrada com a aprovação, em assembleia formada pelos participantes do evento, da I Carta de Mossoró sobre Justiça Restaurativa, com afirmação de convicções e proposições aos Poderes Públicos e sociedade civil para implementação de práticas restaurativas em diversos âmbitos, visando disseminar valores para a vivência de uma cultura de paz.