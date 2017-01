MPF apura se rede de restaurantes foi usada para lavagem de dinheiro

O rede de restaurantes de comida japonesa Manekineko é alvo de investigação de procuradores da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Calicute. O Ministério Público Federal suspeita que a empresa tenha sido usada para lavar dinheiro em esquema chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral.

A informação foi revelada nesta terça-feira (17) pelo jornal “Folha de São Paulo” e confirmada ao G1 pelo Ministério Público Federal.

Segundo reportagem da Folha, entre 2014 e 2015, a empresa fez transferências milionárias para o escritório de Adriana Ancelmo, mulher de Sérgio Cabral e ex-primeira dama do Rio de Janeiro.

Procurada, a assessoria de imprensa do Manekino informou que a rede deve se posicionar nesta quarta-feira (18).

Calicute indiciou 16 pessoas

No dia 30 de novembro do ano passado, a Polícia Federal concluiu o inquérito policial referente à 1º fase da Operação Calicute. As investigações resultaram em 16 pessoas indiciadas pelos delegados federais.

Os policiais que conduziram o procedimento descobriram crimes que vão de corrupção passiva e ativa, até organização criminosa a lavagem de dinheiro. Na época, ainda seriam instaurados outros inquéritos policiais para aprofundamento de novas vertentes da investigação. Entre os indiciados pela PF estavam Cabral e a mulher dele, Adriana Ancelmo.

Só Cabral responde a dois inquéritos. Um no Rio e outro em Curitiba (PR). O inquérito concluído pela equipe da PF cuida da apuração de propinas pagas ao ex-governador nas obras referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Favelas, Arco Metropolitano e Maracanã.

Já a investigação da equipe da PF em Curitiba cuida de irregularidades praticadas pelo ex-governador na construção do Complexo Petroquímico do Rio (Comperj).

A Calicute foi deflagrada no dia 17 de novembro, por um núcleo da Operação Lava-Jato no Rio e teve como base as delações premiadas do ex-dono da Delta Engenharia, Fernando Cavendish, e de empresários da empreiteira Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia, que revelaram ter pagado propinas por obras no estado.

O esquema criminoso teria desviado R$ 220 milhões, segundo estimativa dos investigadores. Eles acreditam que mais empresas possam estar envolvidas no esquema. O dinheiro das propinas teria sido lavado em contratos falsos de consultorias e na compra de bens de luxo, como joias, vestidos de festa, obras de arte, um helicóptero e uma lancha avaliada em R$ 5 milhões.

