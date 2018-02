MP solicita ao município divulgação sobre recomendação acerca de poluição sonora

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMAAB), cumprindo a solicitação do Ministério Público Estadual para a divulgação de importante recomendação à população, comunica aos proprietários de bares, restaurantes e congêneres que, por meio da “Recomendação Ministerial n° 2017/0000292722” do Ministério Público do Rio Grande do Norte emitida no dia 10 de Julho de 2017 pela Promotora de Justiça Substituta, Janayna de Araújo Francisco, fica determinado que:

“Às Autoridades Policiais e administrativas, Civis e Militares, em exercício no Município de Currais Novos/RN, por seus respectivos Comandos, que efetuem a apreensão dos veículos flagrados emitindo sons ou sinais acústicos capazes de incomodar o trabalho ou o sossego alheios, independentemente da época em que a lei for infringida, sempre observando que: