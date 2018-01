MP apresenta pedido de habeas corpus coletivo para impedir prisão de policiais

Crédito da foto: Divulgação/Arquivo/PM

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) apresentou à Justiça um pedido de Habeas Corpus coletivo para impedir a prisão de policiais militares, que deflagram no último dia 19 de dezembro a operação “Segurança com Segurança”.

Eles estão aquartelados nos quarteis e reivindicam o pagamento dos salários atrasados e melhores condições de trabalho.

No documento, o promotor Wendell Beetoven Ribeiro alega que o estado não pode cobrar que os policiais trabalhem sem o pagamento dos salários.

O desembargador Glauber Rêgo, que recebeu o pedido do MP, considerou que não compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar o habeas corpus, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir a questão.

No último dia de 2017, o desembargador Cláudio Santos ordenou a prisão de policiais que incitasse a greve. Em 24 de dezembro, a desembargadora Judite Nunes já havia considerado o movimento ilegal.