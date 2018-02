Motorista drogado dirige em zigue-zague e é multado em quase R$ 10 mil no RN

Ana Paula Cardoso

Um motorista foi flagrado dirigindo em zigue-zague na BR-406, em Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal, na terça-feira, 13. Apesar do perigo, nenhum acidente foi causado, pois os outros motoristas conseguiram desviar do carro desgovernado e acionaram a Polícia Rodoviária Federal. Quando uma equipe da PRF chegou ao km 149, o carro estava parado sobre a pista, fechando um sentido da rodovia, e o motorista estava desacordado dentro do veículo.

A imprudência foi flagrada em vídeo que circula nas redes sociais. O homem que provocou a situação de risco tem 41 anos e dirigia um Renault Sandero. Ao lado dele, ainda havia quatro papelotes de substância análoga a cocaína e ele admitiu ter feito uso da droga. O motorista já possuía histórico criminal por tráfico de drogas.

A pista foi liberada e o condutor levado à unidade médica municipal. Após sinais iniciais de torpor e mal-estar, o homem passou a ficar agressivo, tentando agredir pessoas próximas e quebrar coisas. Ele foi contido com algemas e levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Natal.

Além de responder pelo crime de dirigir sob efeito de substância psicoativa, a imprudência do motorista resultou em multas de somam R$ 9.772,89, por restringir a circulação de veículos, dirigir sob efeito de droga, não ser habilitado e não estar com documentos de porte obrigatório.