Mostra na Assembleia Legislativa valoriza cultura e arte locais

Crédito das Fotos: Ney Douglas

Dando continuidade às ações de valorização, incentivo e publicização da cultura do Rio Grande do Norte para a população, a Assembleia Legislativa abre mais uma vez as portas do Salão Nobre Iberê Ferreira de Souza para a arte local. No período de 3 a 12 de abril, desta vez quem expõe seu trabalho na Casa é o artista plástico Everaldo Porciúncula Júnior, que traz a mostra intitulada “Piscis”, palavra em latim que significa “Peixes”.

O artista exibe dez obras, em papel canson, utilizando a técnica mista, assim chamada por utilizar materiais diversos, como nanquim, caneta gel, lápis colorido, lápis cera e grafite.

Everaldo Porciúncula já expôs seu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e três vezes na Casa Cor, tendo vendido suas obras no Brasil e no exterior.

Na mostra exibida na Assembleia Legislativa, os visitantes também podem adquirir as telas.

O artista plástico é filho do publicitário Everaldo Gomes Porciúncula, que foi um dos precursores da área no Estado do RN. Criativo e gentleman, o publicitário tinha por bordão chamar os colegas e amigos de “bárbaro”, o que tornou-se sua marca inconfundível.

Serviço

Exposição “Piscis”

Onde: Salão Nobre da Assembleia Legislativa

Quando: 3 a 12 de abril

Horário: 8h às 15h

Entrada: gratuita