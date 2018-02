MOSAICO (Opinião)

A LISTA

Não vi em todo ano velho, nem neste movimentado janeiro, recomendação de algum cinéfilo para o público jovem amante da telona assistir “A LISTA DE SCHINDLER”, o premiadíssimo filme de Steven Spielberg, prestes a completar 25 do seu lançamento.

Mas para meu deleite, vi e ouvi repetidas vezes muitas postagens de amigos e de grupos no WhatsApp que compartilhei no Facebook, “A LISTA”, álbum de 1999, a melhor criação de Osvaldo Montenegro, um dos meus músicos preferidos… “quantas canções você não cantava / hoje assobia para sobreviver…”

Mas outras listas circularam com profusão e muito IBOPE, pois o brasileiro adora uma lista. Quando o repórter vai entrevistar o técnico da seleção, já ficamos á espera da lista de convocados…

Uma das mais aguardadas, a lista das planilhas da Odebrecht, com seus codinomes escolhidos com fina ironia, mereceu veemente protesto do ex-deputado paraibano Inaldo Leitão, apelidado de “todo feio”. Ameaçou processar o delator Cláudio Melo e postou fotos ao lado da filha, toda bonita, querendo mostrar que se parece com ela e provar que não é tão feio assim.

Teve a lista dos mortos no massacre de Alcaçuz e surgiu a ONG “Observatório da Violência Letal Intencional – OBVIO”, para contar e listar as vítimas de homicídios no nosso violento RN.

No apagar das luzes de 2017, saiu a lista da assembleia (ALERN), com mais de 2 mil nomes. Desta, saíram sub-listas: dos que ganham acima do teto, da ligação com os deputados; dos que dão expediente…

E furaram o teto salarial? Sim… Claro! Teve a lista dos supersalários dos outros poderes, dos rendimentos incluídos no teto, mas também dos penduricalhos.

Na cobertura do julgamento do ex-presidente Lula no TRF4, entre um e outro “data venia” de suas excelências os repórteres e âncoras das emissoras divulgavam listas. Dos condenados na lava jato (geral e por partidos); dos nomes das operações da polícia federal-ministério público; dos beneficiários de auxílios moradias… também iam debulhando notícias frescas como a entrevista à folha de São Paulo do deputado e presidenciável Jair Bolsonaro, explicando como havia gasto seu rendimento; e do post do deputado Paulo Teixeira (PT-SP) na mesma folha, afirmando que o juiz Marcelo Bretas – comandante da lava jato no Rio de Janeiro e casado com uma juíza – ambos recebem auxílios moradias…

Bem que a Globo poderia ter escalado sua equipe de esportes para comandar a transmissão, afinando o ritmo para a copa do mundo e fazendo o torcedor brasileiro entrar no clima.

Brasil sil sil sil sil sil…

Na narração Galvão Bueno fatalmente indagaria: mas isso pode, Arnaldo?

– Ô Galvão, a regra é clara… Não pode! Mas esta lei é jabuticaba e aqui a malandragem impera e por isso, cada cabeça é uma sentença. Se o STF, for instado a se manifestar, o placar será de 5X5, tendo que a presidente desempatar, ninguém sabe para qual lado. Portanto… (interrompido pela vinheta: Brasil sil sil sil sil sil).

Para o segurado do regime geral da previdência social (INSS), que ajuda a bancar tudo isso, um consolo: o presidente Temer e o ministro Meireles juraram, por todos os juros, que o auxílio funeral de um salário mínimo, não entrará na lista dos privilégios que serão retirados com a reforma da previdência… Já morto, não há razão para o contribuinte estrebuchar!!

A propósito, por não ouvir mais falar nele, pensei que o ex-senador Demóstenes Torres – que renunciou ao mandato por envolvimento em corrupção – tivesse sido castigado com a aposentadoria e fosse hoje um morto insepulto. Que nada! Está muito vivo e voltou a frequentar o noticiário por conta do seu contracheque de novembro/2017, de R$ 218.547,17, pago pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Só Deus…

Deus salve o Brasil!!

Vilton Cunha