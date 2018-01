Morre o radialista e escritor Caby da Costa Lima

Crédito da foto: Extraída da internet

O radialista e escritor Caby da Costa Lima, 60 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 23. O Camaradinha, como era mais conhecido, estava internado há cerca de duas semanas no Hospital Wilson Rosado.

Caby deu entrada na unidade hospitalar no último dia 9 de janeiro com quadro clínico desfavorável. Ele apresenta problema no pulmão e fígado. Na última segunda-feira, 22, o estado de saúde do radialista piorou e na manhã de hoje faleceu.

Costa Lima apresentava, atualmente, aos domingos o programa “O Som do Caby”, na FM 105.

O grupo Relembrando Mossoró, no Facebook, traz um pouco da história de Caby da Costa Lima:

Raimundo Nonato da Costa Lima nasceu no dia 11 de maio de 1957, em Mossoró, mas por outro lado ele diz carinhosamente que era de Patu-RN, por motivo que seu pai, José Izídio Lima, ficava muito orgulhoso quando ele ouvia Caby dizer que era de Patu, sua mãe era Maria Nazaré da Costa Lima. Ele era pai de duas filhas: Alice Marina e Marina Alice. Seu início no rádio começou devido ao futebol, pois ele jogava muito bem. Foi então, na Rádio Tapuyo, em 14 de julho de 1972, Caby participou de um torneio da imprensa contra a Fitema. Mas o saudoso Lupércio Luís de Azevedo o perguntou se queria jogar no gol, Caby aceitou o convite e foi um dos destaques. Mas para isso, ele tinha que falar ao microfone para ser da imprensa. Colocaram então como repórter suburbano e foi assim que começou no rádio. Desde o período que entrou no rádio um dos seus destaques é os tamancos que ele usa, pois assim ele se expressou: “Quando você usa tamanco, você fica a vontade, você se solta, tira o pé fácil e de repente está descalço”. Por causa dos tamancos Caby um dia foi barrado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pois naquela época o tamanco era visto como uma arma nos estádios, mas ele entrava de tênis e quando chegava à cabine calçava os tamancos. Este radialista já narrou várias partidas de futebol importantes, uma delas foi à classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 1994 (Brasil x Uruguai), nesta época ele foi transmitir o jogo pela Rádio Difusora e o seu repórter foi o Jota Régis. No município de Mossoró o jogo mais emocionante ele não narrou, apenas foi repórter, em 1979, entre Baraúnas x Potiguar. Caby também foi presidente do time do Potiguar, em 1997 e pela primeira vez um clube de Mossoró foi primeiro lugar em público. Ele também já atuou nas seguintes rádios: Rádio Tapuyo, em 1972; Rádio Difusora de Mossoró, em 1973; Rádio Libertadora Mossoroense, entre 01 de novembro de 1984 até 02 de julho de 1987; Rádio Resistência 93 FM; Rádio Rural de Mossoró; Rádio Dragão do Mar, em Fortaleza; Rádio Nordeste Cabugi, em Natal; Rádio Imperatriz, no Maranhão; Rádio Educadora de São Luís, Maranhão; Rádio Iracema, Juazeiro do Norte-CE, além de outras. Por onde este camaradinha passou levou o programa “O Som do Caby”, essa é a sua marca. Por último apresente seu programa aos domingos na Rádio Santa Clara, FM 105 em Mossoró.