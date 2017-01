Morre o odontólogo e ex-vice-prefeito de Caicó, Vicente Macedo

Morreu na manhã desta segunda-feira (23), em sua casa na Rua Amaro Cavalcante, 189, Centro de Caicó, o odontólogo, Vicente Macedo Neto. Ele estava com 89 anos. Sua esposa, Maria Aurélia Batista e Macedo, disse ao Blog Sidney Silva que Macedo morreu por complicações decorrentes do Mal de Parkinson, doença da qual vinha convalescendo há vá meses. “Eu quando acordei, ele já tinha falecido. Ele descansou, porque, estava sofrendo muito”, disse ela. O velório está acontecendo no Memorial Santa Clara, localizado na Avenida Rio Branco, no centro de Caicó. Às 16 horas será celebrada missa de corpo presente na Igreja de São José no Bairro Paraíba e logo em seguida ocorre o sepultamento no Cemitério São Vicente de Paulo. O odontólogo, Vicente Macedo, foi vice-prefeito de Caicó em 1968, quando foi prefeito, Francisco de Assis Medeiros, o “Chiquinho Burra Cega”, que também morreu este ano.