Morre de câncer ator Duda Ribeiro que atuou em novelas da Globo

O corpo de Duda Ribeiro será velado na quinta-feira, 15, a partir das 7h, no Teatro Café Pequeno, no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio. A cremação acontecerá no mesmo dia, às 13h30, no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária da cidade. A informação foi divulgada por amigos do ator nas redes sociais.

Duda, de 54 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 14, no Hospital Adventista Silvestre, no Rio. O ator lutava contra um câncer no fígado, diagnosticado em 2010, e já havia feito, inclusive, um transplante, em 2011.

Segundo o hospital, ele estava em processo de quimioterapia para tratamento de um tumor neuro-endócrino, que evoluiu para uma pneumonia grave e resultou em choque séptico. A morte aconteceu às 5h10.

Em 2011, após rodar o filme “Assalto ao Banco Central”, Duda deu uma entrevista ao EGO falando sobre a doença e contou que havia dado apoio ao diretor do filme, Marcos Paulo, que, na ocasião do trabalho, lutava contra um câncer no esôfago.

“Disse para o Marcos que essa doença não é para você pensar no porquê, mas para quê está tendo ela. Falei que tudo na vida passa e que temos que viver o momento. O fato de eu ter conseguido concluir a filmagem e poder ter ido à pré-estreia é um exemplo de vitória, um merecimento que Deus me concedeu pra continuar meu trabalho”.